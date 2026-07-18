pakistan migliaia di persone ai funerali degli agenti uccisi dagli insorti

Notizia in breve

Sabato a Quetta, in Pakistan, migliaia di persone hanno preso parte alle preghiere funebri per due agenti di polizia uccisi dagli insorti la settimana precedente. La cerimonia si è svolta in un luogo pubblico, con molti presenti che hanno espresso dolore e solidarietà. Le autorità locali hanno rafforzato la sicurezza durante l’evento, mentre le forze di polizia hanno continuato le operazioni contro i sospetti insorti.