Pakistan migliaia di persone ai funerali degli agenti uccisi dagli insorti
Sabato a Quetta, in Pakistan, migliaia di persone hanno preso parte alle preghiere funebri per due agenti di polizia uccisi dagli insorti la settimana precedente. La cerimonia si è svolta in un luogo pubblico, con molti presenti che hanno espresso dolore e solidarietà. Le autorità locali hanno rafforzato la sicurezza durante l’evento, mentre le forze di polizia hanno continuato le operazioni contro i sospetti insorti.
Sabato a Quetta, in Pakistan, migliaia di persone hanno partecipato alle preghiere funebri per gli agenti di polizia uccisi dagli insorti la scorsa settimana. In precedenza, i familiari degli agenti uccisi si erano rifiutati di seppellire i propri cari e avevano organizzato un sit-in di protesta su una strada principale di Quetta, chiedendo un colloquio diretto con il primo ministro Shehbaz Sharif e con il capo dell’esercito, il generale Syed Asim Munir. La protesta si è conclusa in seguito a un accordo con il governo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Global Spotlight On Tehran As Iran Holds Khamenei's Historic State Funeral Under Tight Security
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farà parte anche lui del pacchetto Bot dove ogni tot comprati è compreso un big ma poi da quando i profili fake hanno migliaia di followers e nomi non indiani/pakistani? Facciamo vedere a Franceschina e a quei vermi cosa significa comprarlinn è Lollo btw x.com
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