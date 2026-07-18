Pakistan migliaia di persone ai funerali degli agenti uccisi dagli insorti

Da lapresse.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato a Quetta, in Pakistan, migliaia di persone hanno preso parte alle preghiere funebri per due agenti di polizia uccisi dagli insorti la settimana precedente. La cerimonia si è svolta in un luogo pubblico, con molti presenti che hanno espresso dolore e solidarietà. Le autorità locali hanno rafforzato la sicurezza durante l’evento, mentre le forze di polizia hanno continuato le operazioni contro i sospetti insorti.

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Sabato a Quetta, in Pakistan, migliaia di persone hanno partecipato alle preghiere funebri per gli agenti di polizia uccisi dagli insorti la scorsa settimana. In precedenza, i familiari degli agenti uccisi si erano rifiutati di seppellire i propri cari e avevano organizzato un sit-in di protesta su una strada principale di Quetta, chiedendo un colloquio diretto con il primo ministro Shehbaz Sharif e con il capo dell’esercito, il generale Syed Asim Munir. La protesta si è conclusa in seguito a un accordo con il governo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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