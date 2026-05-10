Autobomba in Pakistan attacco a posto di blocco | 12 agenti uccisi

Un'esplosione con autobomba ha colpito un posto di blocco nel nord-ovest del Pakistan, provocando la morte di almeno 12 agenti di polizia e il ferimento di cinque persone. L’attacco si è verificato in una zona controllata dallo stato e ha causato danni significativi alle forze di sicurezza presenti nel luogo. Al momento, non sono stati rivendicati i responsabili dell’attentato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui