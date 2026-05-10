Autobomba in Pakistan attacco a posto di blocco | 12 agenti uccisi
Un'esplosione con autobomba ha colpito un posto di blocco nel nord-ovest del Pakistan, provocando la morte di almeno 12 agenti di polizia e il ferimento di cinque persone. L’attacco si è verificato in una zona controllata dallo stato e ha causato danni significativi alle forze di sicurezza presenti nel luogo. Al momento, non sono stati rivendicati i responsabili dell’attentato.
Un attentato con autobomba ha colpito un posto di blocco nel nord-ovest del Pakistan, causando la morte di almeno 12 agenti di polizia e il ferimento di altre cinque persone. L’attacco Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l’attentato è avvenuto nella zona di Fateh Khel, a Bannu, dove un kamikaze ha lanciato un veicolo carico di esplosivo contro il posto di controllo. La dinamica “Dopo l’esplosione, diversi militanti sono entrati in azione aprendo il fuoco”, ha dichiarato all’Afp il funzionario di polizia Muhammad Sajjad Khan, confermando il bilancio delle vittime. Oltre ai dodici agenti uccisi, un altro poliziotto risulta disperso, mentre i feriti sono stati soccorsi e trasferiti nelle strutture sanitarie della zona.🔗 Leggi su Feedpress.me
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