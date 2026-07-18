Un uomo di 76 anni, residente in Germania, è sotto processo davanti al Tribunale di Agrigento per il mantenimento della figlia. La difesa ha spiegato che il padre non poteva sostenere le spese perché viveva con una pensione troppo bassa. L’avvocato ha sottolineato che la mancanza di risorse economiche era il motivo principale per cui non riusciva a contribuire al mantenimento.

Un 76enne residente in Germania è imputato davanti al Tribunale di Agrigento, l. ‘avvocato Francesco Liguori: “Mancava la possibilità economica, non la volontà di adempiere” Un pensionato italiano di 76 anni, residente a Colonia, in Germania, è comparso davanti al Tribunale di Agrigento con l’accusa di non aver versato l’ assegno di mantenimento in favore della figlia nel periodo compreso tra il 29 gennaio 2016 e l’aprile 2024, così come previsto da una precedente sentenza del Tribunale di Catania. L’uomo risponde della presunta violazione dell’ articolo 570-bis del Codice penale, che disciplina l’inosservanza degli obblighi di assistenza familiare derivanti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Padre a processo per il mantenimento della figlia: la difesa, “Non poteva pagare, viveva con una pensione troppo bassa”

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