Orrore online Arriva la schedatura del turismo sionista

Da iltempo.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La caccia all'ebreo, nel 2026, passa da un modulo Google. Si chiama «Mappatura turismo sionista» ed è il nuovo volto della delazione.Si tratta di un form online da compilare che gira nel web, rimbalza su whatsapp e nelle chat, per schedare la presenza di ebrei in strutture ricettive italiane e non solo. Non è un semplice questionario. Gli autori, infatti, dichiarano di voler registrare casi di turismo, compravendita e «neocolonizzazione sionista» in Italia per «coordinare eventuali iniziative». Il documento usa il lessico e l'impronta della galassia pro-Pal più radicale, quella che ha sostituito la critica al governo israeliano con una categoria indistinta e potenzialmente illimitata: il «sionista». 🔗 Leggi su Iltempo.it

orrore online arriva la schedatura del turismo sionista
© Iltempo.it - Orrore online. Arriva la schedatura del "turismo sionista"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

E' un maniaco! Parcheggi il camper nel bosco e lui arriva! Debby è spiata! NOTTE 4

Video E' un maniaco! Parcheggi il camper nel bosco e lui arriva! Debby è spiata! NOTTE 4

Notizie e thread social correlati

«Widow’s Bay», se il turismo di massa risveglia l’orroreUna serie dark comedy di Apple TV, candidata a 19 Emmy Awards, racconta di un’isola remota e di un’antica maledizione.

Orrore sul web, bambini venduti come vecchi giocattoli su piattaforme online: aperta un'inchiestaUn’inchiesta ha scoperto che sui siti di vendita online alcuni bambini vengono scambiati come oggetti, simili a giocattoli vecchi.

Argomenti più discussi: Le creepypasta conquistano il cinema: dopo Backrooms in arrivo altri due film; Incontro con i critici: il gotico padano; La Casa – Il rogo del male: il nuovo capitolo della saga horror arriva sul grande schermo; Siren Head, l'horror virale dopo Backrooms: origini e film.

orrore online arriva laOrrore online. Arriva la schedatura del turismo sionistaLa caccia all’ebreo, nel 2026, passa da un modulo Google. Si chiama Mappatura turismo sionista ed è il nuovo volto della delazione.Si tratta di un form online da compilare che gira nel web, rimbalza ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web