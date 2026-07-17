Una serie dark comedy di Apple TV, candidata a 19 Emmy Awards, racconta di un’isola remota e di un’antica maledizione. La storia si svolge in un contesto in cui il turismo di massa sembra risvegliare forze oscure. La produzione è diretta da Hiro Murai e si concentra su eventi soprannaturali legati a un luogo isolato, con una narrazione che unisce elementi di suspense e umorismo nero. La serie è disponibile in streaming.

Streaming La serie dark comedy di Apple Tv, candidata a 19 Emmy Awards. Un’isola sperduta e un’antica maledizione. Con la regia di Hiro Murai Streaming La serie dark comedy di Apple Tv, candidata a 19 Emmy Awards. Un’isola sperduta e un’antica maledizione. Con la regia di Hiro Murai Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. È stato un anno estremamente prolifico per le serie dark-comedy. The Beef 2, DTF Saint Louis, Margo ha problemi di soldi, hanno tutte riscosso un ottimo successo, sia di pubblico che critica, oltre ad aver ricevuto diverse candidature agli Emmy Awards, rivelate lo scorso 8 luglio. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - «Widow’s Bay», se il turismo di massa risveglia l’orrore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

15 pensieri che mi sono venuti in mente vedendo il finale di Widow's BayIl finale di Widow’s Bay rivela un colpo di scena che coinvolge un personaggio principale che si trova in una situazione critica.

Il finale di Widow’s Bay e l’arrivo di grandi serieNella giornata odierna, la serie televisiva Widow’s Bay ha concluso la sua stagione con un episodio di durata ridotta, tra i più brevi dell’anno.

Argomenti più discussi: Widow's Bay è la serie per l'estate fra brividi e risate; Widow’s Bay, la serie Apple TV che reinventa l’horror con eleganza; Widow's Bay: hai notato questi 10 dettagli importanti nella prima stagione?; Emmy 2026: The Pitt fa incetta di nomination, Hacks batte un record e Widow's Bay è la sorpresa della stagione.