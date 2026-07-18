Oroscopo musicale della settimana Mondiali edition | cartellino giallo per Sagittario Vergine alza bandierina bianca

Il Sagittario riceve un cartellino giallo nell’oroscopo musicale della settimana, mentre la Vergine alza bandierina bianca. I Mondiali di calcio, paragonati al Natale, sono attesi con entusiasmo e finiscono in un attimo. La fase di emozioni e attese si conclude rapidamente, lasciando spazio a un senso di improvvisa conclusione. Nessun altro dettaglio specifico sui risultati o sui momenti salienti viene fornito nel testo.

I Mondiali di calcio sono come il Natale: li aspetti, li aspetti e poi PUFF! in un attimo finiscono. Eravamo convinti che le urla indemoniat. ehm, che le telecronache di Adani ci avrebbero accompagnati fino al nostro ultimo giorno sulla Terra e, invece, domani sera, Argentina e Spagna si sfideranno per decretare il vincitore dell’edizione 2026 -una delle più controverse di sempre- che si aggiudicherà l’ambita Coppa del Mondo. Cosa c’entra tutto questo con l’oroscopo musicale? Beh, anche le stelle, a quanto pare, si sono lasciate influenzare dai dribbling di Messi e dalla Viking Row, e gli effetti saranno ben visibili anche la prossima settimana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo musicale della settimana (Mondiali edition): cartellino giallo per Sagittario, Vergine alza bandier(in)a bianca

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