Questa settimana si registra un'ondata di caldo intenso, con afa e temperature elevate che colpiscono molte regioni. La canicola si fa sentire soprattutto durante le ore diurne, mentre le temperature continuano a salire. Nel frattempo, l'oroscopo segnala che il Sagittario è già mentalmente in vacanza al mare, mentre il Toro è sconsigliato di parlare di lunedì. Le condizioni climatiche rendono difficile concentrarsi sul lavoro, con molte persone che cercano di resistere al caldo estremo.

Ondata di calore, afa, heatwave, canicola (o canicule, che fa più figo), chiamatela come vi pare, ma la sostanza è sempre quella: stiamo morendo di caldo, e lo stiamo facendo mentre lavoriamo. Che sia in un ufficio, in una redazione, da freelance, in un’azienda, in un negozio o in qualsiasi altro tipo di attività, la storia non cambia; la mattina ci svegliamo, sudiamo, ci prepariamo, sudiamo, raggiungiamo la nostra postazione, sudiamo, facciamo quello che dobbiamo fare, sudiamo, torniamo a casa, sudiamo, e via daccapo. A tenerci in vita, più o meno, il pensiero delle ferie, sempre più vicine, ma ancora non abbastanza. L’ oroscopo musicale di... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Oroscopo.

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo musicale della settimana (“Aspettando le ferie” edition): il Sagittario è già al mare con la testa, non nominate al Toro il lunedì

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Oroscopo musicale della settimana (Wedding Edition): Leone neomelodico, Bilancia nel palloneIn questa settimana, si evidenzia che il settore musicale legato ai matrimoni si sta preparando all’arrivo della wedding season, con particolare...

Oroscopo musicale della settimana (tormentoni estivi edition): Pesci stoico, ma non fesso, Vergine maniaco del controlloQuesta settimana, si segnalano i brani più ascoltati durante l'estate, con un focus sui tormentoni estivi.

Temi più discussi: L’oroscopo della settimana, dal 4 al 10 luglio; Oroscopo Acquario: le previsioni di Simon and the Stars dal 2 al 15 luglio 2026; Oroscopo del weekend, il cielo di sabato 4 e domenica 5 luglio 2026: divertimento assicurato per Bilancia e Ariete; Oroscopo del Oroscopo Settimana segno Leone del 11 Luglio 2026.

Oroscopo musicale della settimana (Aspettando le ferie edition): il Sagittario è già al mare con la testa, non nominate al Toro il lunedìOndata di calore, afa, heatwave, canicola (o canicule, che fa più figo), chiamatela come ... msn.com

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 luglio, in videoDa chi sta finalmente uscendo dalla nebbia emotiva a chi deve iniziare a mettere dei confini. L’oroscopo della settimana ... iodonna.it