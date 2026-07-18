Un gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi è diventato un simbolo mediatico e politico. La sua vicenda, iniziata come un caso di legittima difesa, si è evoluta in una narrazione che lo dipinge come un uomo indifeso, rafforzando l’immagine di un brand politico-mediatico. La sua parabola ha attraversato vari ruoli, da cittadino comune a figura di martire, fino a rappresentare un esempio nel dibattito pubblico.

La parabola mediatica di Mario Roggero, culminata con la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi, è già un caso di scuola, che potrei riassumere così: da cittadino qualunque a martire della legittima difesa, fino a brand politico-mediatico. L’analisi dei suoi canali evidenzia una strategia gestita da professionisti della comunicazione e del digital marketing e studiata per trasformare un profilo individuale in un fenomeno ideologico e politico transmediale. La comunicazione di Roggero è un ecosistema integrato. Roggero gestisce un account Instagram, una pagina Facebook, spesso focalizzata sulla solidarietà territoriale, un canale Telegram per mobilitare la community più radicale, e ora anche il sito graziaroggero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Ora il gioielliere è un brand politico-mediatico: così ha costruito l’immagine dell’uomo indifeso”

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