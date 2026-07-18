Durante questa settimana con temperature che raggiungono i 40 gradi, alcuni operai sono stati impegnati sotto il sole per il taglio dell’erba pubblica, su incarico del Comune di Pontedera. L’Usb ha criticato le condizioni di lavoro, evidenziando l’esposizione al caldo. La risposta dell’ente è che le operazioni sono svolte nel rispetto delle normative di sicurezza e delle condizioni di lavoro previste.

PONTEDERA "In questa settimana di fuoco, con temperature che sfiorano i 40 gradi, una squadra di operai è stata impiegata sotto il sole cocente per le operazioni di sfalcio dell’erba pubblica per conto del Comune di Pontedera. La ditta responsabile dell’appalto è la Ponteverde. L’azienda ha ignorato l’ordinanza regionale anti-caldo e ogni norma del decreto legislativo 8108 sulla tutela della salute". Lo scrive Lorenzo Ciompi che, precisa, di "non essere dipendente della cooperativa" e di "essere iscritto all’Usb-Unione sindacale di base di Pontedera e di intervenire come cittadino e sindacalista". Ciompi ha documentato con foto i lavoratori impegnati "lunedì 13 luglio, alle 14,30, nei pressi del Palazzo Blu in viale Africa e giovedì 16 luglio, alle 13, nella zona della Bellaria". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Operai esposti al caldo. Usb attacca la Ponteverde. La replica: "Tutto a norma"

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