OnePlus ha annunciato l’uscita dai mercati statunitense ed europeo, interrompendo la vendita di nuovi smartphone in queste aree. Chi possiede già un dispositivo del marchio potrà continuare a utilizzarlo, ma non riceverà più aggiornamenti ufficiali o supporto diretto. La decisione riguarda la cessazione della distribuzione e della presenza commerciale, senza indicazioni di riapertura futura. La produzione e la vendita continueranno in altri mercati.

Il mercato degli smartphone Android premium perde uno dei suoi nomi più riconoscibili. Non per un fallimento improvviso, ma per una scelta industriale che racconta molto di più della semplice storia di un singolo marchio: la crisi dei costi delle memorie, il crollo delle spedizioni globali ai minimi dal 2013 e la difficoltà crescente di reggere un segmento premium sempre più polarizzato tra pochi colossi. OnePlus lascia USA ed Europa, lo ha confermato la stessa azienda cinese che non lancerà più nuovi smartphone, tablet o wearable in questi due mercati. Non si tratta della scomparsa immediata del marchio né dell’interruzione del supporto agli smartphone già venduti: OnePlus continuerà a garantire aggiornamenti software, patch di sicurezza e assistenza secondo gli impegni previsti. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - OnePlus lascia Stati Uniti ed Europa: cosa cambia per chi ha già uno smartphone del marchio

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OnePlus is leaving Europe and the U.S.!

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