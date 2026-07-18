A Colle è attivo un nuovo servizio dedicato all’inclusione e all’autonomia delle persone titolari di protezione internazionale. Ha infatti aperto lo sportello “ One Stop Shop “, un punto di riferimento pensato per accompagnare chi è uscito da meno di un anno dai progetti SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) nel percorso verso una piena autonomia sociale, abitativa e lavorativa. Lo sportello è ospitato al primo piano della Casa del Popolo e sarà aperto ogni venerdì dalle ore 9 alle ore 11 nell’ambito del progetto Welcome Valdelsa, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027 e cofinanziato dall’Unione Europea. Il nuovo servizio nasce per offrire un supporto concreto alle persone che stanno costruendo un percorso di vita indipendente dopo l’esperienza nei progetti di accoglienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - One Stop Shop. Punto d’aiuto dopo i piani Sai

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One Stop Shop for Epoxy Contractors

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