Oltre 70 alberi malati saranno abbattuti nel territorio comunale di Fiesole. Il Comune ha avviato il terzo contratto dell’accordo triennale per la gestione delle alberature, che prevede anche la piantumazione di altrettanti alberi nuovi. Le verifiche hanno confermato lo stato di salute compromesso di 76 piante, che verranno rimosse. L’intervento fa parte delle attività di manutenzione del patrimonio verde comunale.

Prosegue l’attività di manutenzione del patrimonio verde del Comune di Fiesole. Nell’ambito dell’Accordo quadro triennale per la gestione delle alberature comunali è stato attivato il terzo contratto attuativo che, dopo le opportune verifiche, prevede l’abbattimento di 76 piante risultate malate o compromesse. Gli alberi individuati (nella gran parte licci e acacie, qualche olmo e alcuni vecchi cipressi) sono stati classificati in "categoria D", ovvero con "un’estrema propensione al cedimento". Gli interventi, coordinati con la soprintendenza, inizieranno entro fine mese e saranno accompagnati da misure di compensazione ambientale. Al posto di ogni albero tagliato ne sarà piantato uno nuovo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oltre 70 alberi malati da abbattere. Il Comune ne pianterà altrettanti

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