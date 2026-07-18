Offuscare e insinuare l’assalto di Trump al voto di mid term

Il segretario della Homeland Security ha annunciato l'uso immediato delle truppe ICE e ha richiesto agli stati di consegnare le liste elettorali. Questa decisione si inserisce in un contesto in cui si cerca di mettere in discussione la legittimità del voto di mid term. La mossa ha suscitato reazioni e ha segnato un episodio senza precedenti nella gestione delle elezioni statunitensi. La vicenda si svilupperà in due puntate.

Stati uniti Il segretario dell’Homeland Security mette subito a disposizione le truppe Ice e intima agli stati di consegnare le liste elettorali Stati uniti Il segretario dell’Homeland Security mette subito a disposizione le truppe Ice e intima agli stati di consegnare le liste elettorali Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Il discorso alla nazione sulla sicurezza delle elezioni non ha avuto le reti unificate. Nbc e Abc hanno deciso di non trasmetterlo in diretta, Cbs lo fatto solo in parte. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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