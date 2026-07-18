Prima di chiudere i battenti per la pausa estiva ad agosto, il cinema Eden punta sull’ultimo grande titolo della stagione, " Odissea " (ore 17.30 e 20.30 in italiano e in lingua originale) il super kolossal multi milionario da cento ottanta minuti, diretto dal regista visionario Cristopher Nolan a tre anni di distanza dalla consacrazione con "Oppenheimer". Dopo una lunga serie di successi clamorosi, da "Batman begins" a "Il cavaliere oscuro", da "Inception" a "Interstellar", Nolan coraggiosamente rilegge l’"Odissea" da Omero. E già prima dell’uscita, le polemiche non sono mancate sulla scelta del cast. Certamente le star non mancano: Matt Damon, Anne Hathaway, Charlize Theron, Robert Pattinson, Zendaya e tanti altri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Odissea, il ritorno del kolossal. Nolan rilegge Omero e sorprende. La guida ai film della settimana

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Odissea di Christopher Nolan: Il film più folle e immenso della storia

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