Obesità cresce soprattutto tra i giovani | boom di casi nelle donne under 35

Da panorama.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia ci sono circa 6 milioni di adulti con obesità e oltre un quarto della popolazione minorile in sovrappeso. Recenti studi evidenziano un aumento dei casi tra le donne under 35. I dati si concentrano sulla crescita di questa condizione in fasce di età più giovani, con una particolare preoccupazione per l’aumento tra le giovani donne. Le autorità sanitarie monitorano queste tendenze in relazione a possibili implicazioni sulla salute pubblica.

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Sono  6 milioni gli adulti italiani con obesità, mentre oltre  un minore su quattro  è in eccesso di peso. Ma a preoccupare gli specialisti non sono soltanto i numeri complessivi. Secondo gli ultimi dati  Istat, se negli ultimi dieci anni la quota di italiani in sovrappeso o con obesità è rimasta sostanzialmente stabile (dal 45,9% del 2016 al 46,4% del 2025), cresce in modo marcato l’ obesità tra i giovani, soprattutto tra le donne. Nella fascia tra i 18 e i 34 anni la prevalenza è passata dal 3,6% al 6,3%, con un incremento del 75%, mentre tra i bambini e gli adolescenti il fenomeno continua a interessare il 26% della popolazione tra 3 e 17 anni, con punte superiori al 32% tra i più piccoli. 🔗 Leggi su Panorama.it

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