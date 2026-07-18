nuovo presidente della pecciolese raccolte trentasei candidature

Il 10 luglio si è conclusa la raccolta delle candidature per il ruolo di presidente dell’ASD Pecciolese Calcio. In totale, sono state presentate 36 proposte. La selezione avverrà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di individuare il nuovo presidente della società calcistica. La procedura è stata avviata con il supporto del Comune di Peccioli.

Lo scorso 10 luglio si è conclusa la fase di presentazione delle candidature per l’individuazione del nuovo presidente dell’ Asd Pecciolese Calcio, promossa dalla società con il supporto del Comune di Peccioli. L’iniziativa ha raccolto 36 candidature, un risultato che conferma il forte interesse suscitato da un progetto innovativo nel panorama del calcio dilettantistico italiano. Tra le domande pervenute figurano numerosi profili altamente qualificati, provenienti anche da fuori provincia, con esperienze maturate in ambito sportivo, manageriale, imprenditoriale e associativo. Un esito che rappresenta un’importante risposta alla volontà della società di individuare una figura capace di guidare la Pecciolese con visione strategica, competenze organizzative e capacità di programmare il futuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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