Sono stati installati nuovi autovelox sulla SS101, vicino allo svincolo di Lequile. Un’associazione ha presentato una denuncia-querela alla Procura della Repubblica, chiedendo chiarimenti sulla procedura seguita per l’installazione dei dispositivi. La denuncia riguarda il processo di autorizzazione e le modalità di attivazione dei rilevatori di velocità. La Procura ha ricevuto l’esposto e valuterà eventuali approfondimenti legali.

Scatta il conto alla rovescia per l’attivazione degli autovelox lungo la Statale 101, all’altezza dello svincolo per Lequile, e l’associazione Altvelox presenta una denuncia-querela alla Procura della Repubblica, chiedendo alla magistratura di fare piena luce sulla procedura che ha portato all’installazione dei rilevatori di velocità. Alla base dell’esposto, spiega l’associazione, vi sarebbe la mancata risposta «completa e sostanziale» alle richieste di accesso agli atti e di chiarimenti avanzate nei confronti degli enti coinvolti. Una circostanza che, secondo Altvelox, rende necessario l’intervento della magistratura per verificare la regolarità dell’intero iter amministrativo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Nuovi autovelox sulla ss101, c?è l'esposto in Procura

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