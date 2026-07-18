Una ragazza di 15 anni con doppia cittadinanza italiana e britannica è rimasta bloccata a Roma a causa delle nuove regole sui passaporti nel Regno Unito. Le modifiche alle normative richiedono documenti aggiornati, ma la ragazza non ha ancora ottenuto il nuovo passaporto britannico. La situazione impedisce il suo rientro nel paese di residenza, nonostante abbia i documenti italiani validi. La questione riguarda le tempistiche e le modalità di rilascio dei passaporti aggiornati.

Nuove regole per il passaporto nel Regno Unito stanno causando problemi a una ragazza italo-britannica di 15 anni con doppia cittadinanza. La giovane è rimasta bloccata a Roma per sei settimane a causa delle nuove norme del governo britannico che impongono ai cittadini con doppia nazionalità di entrare nel Regno Unito utilizzando un passaporto britannico. La vicenda. La vicenda, riportata dal Guardian, risale ad aprile, quando la giovane, dopo una visita alla nonna in Italia, si è vista negare l’imbarco sul volo di rientro nel Regno Unito perché viaggiava con il passaporto dell’altra nazionalità e non disponeva di un passaporto britannico né del certificato di idoneità richiesto dalle nuove regole, in vigore da febbraio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Nuove regole passaporto nel Regno Unito: 15enne rimane bloccata a Roma

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US Changes Green Card Lottery Rules, Passport Now Required

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