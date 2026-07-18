Nuova sede Lega Salvini a Livorno Susanna Ceccardi | Porto sicuro per tutti i livornesi che vogliono una città più sicura

Da corrieretoscano.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Lega Salvini ha inaugurato sabato 18 luglio una nuova sede a Livorno, dopo aver aperto quella regionale a Firenze poche settimane prima con la presenza del leader nazionale. La sede si propone come un punto di riferimento per chi desidera una città più sicura, secondo quanto dichiarato da un rappresentante del partito. L'apertura si inserisce nel percorso di rafforzamento della presenza territoriale del partito in Toscana.

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Dopo la nuova sede regionale inaugurata a Firenze un paio di settimane fa con il leader nazionale Matteo Salvini, la Lega Salvini ha inaugurato sabato 18 luglio una nuova sede Lega Salvini a Livorno. L’inaugurazione della nuova sede a Livorno della Lega guidata dal vicepremier Matteo Salvini è nella centrale via Diaz. Al taglio del nastro l’ eurodeputata Susanna Ceccar di, il senatore Manfredi Potenti, il deputato Andrea Crippa, commissario Lega Toscana, Carlo Ghiozzi, segretario provinciale Lega Livorno nonché capogruppo consiliare Lega Comune di Livorno, Michele Gasparri, segretario comunale Lega Livorno. E Luca Baroncini, ex sindaco Montecatini Terme, ex segretario Lega Toscana, nonché attuale responsabile enti locali Lega Italia centrale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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