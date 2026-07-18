Nuova Fiat Uno Turbo | compatta sportiva che farebbe sognare l’Italia

Una versione moderna della Fiat Uno Turbo i.e. combina l’originale leggerezza e potenza con tecnologie attuali e standard di sicurezza aggiornati. La compatta sportiva mantiene l’anima del modello storico, noto anche come “bara su ruote”, arricchita da interventi di restauro che migliorano le prestazioni e la sicurezza. La proposta si rivolge a chi cerca un’auto che unisca il fascino retrò a elementi di ingegneria moderna.

Immaginare un Restomod della leggendaria Fiat Uno Turbo i.e. significa prendere l’essenza della “bara su ruote” originale (quel mix pazzesco di leggerezza, cattiveria e lag del turbo) e rifinirla con ingegneria, materiali e sicurezza dei giorni nostri. Un restomod perfetto non dovrebbe stravolgere la base originale, ma evolverla per renderla affilata, rigida e utilizzabile oggi, senza filtri elettronici invasivi. Ecco come potrebbe essere configurata una Fiat Uno Turbo Restomod ideale: 1. Estetica ed Esterni: “Minimalismo Cattivo”. L’obiettivo visivo è mantenere la silhouette squadrata disegnata da Giugiaro, ma ripulendola da scritte, adesivi o serigrafie invasive per far parlare i muscoli della carrozzeria. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Nuova Fiat Punto Sport 2026: Il Ritornodella Vera Compatta Sportiva

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