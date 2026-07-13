Nuova Fiat Bravo 2028 | torna la compatta che sfidò la Golf?
La Fiat ha annunciato il ritorno di una nuova compatta, prevista per il 2028, che riprenderà il nome Bravo. La vettura sarà una due volumi e si inserisce nel segmento delle auto compatte, in assenza di modelli simili nella gamma attuale. La nuova Bravo non ha ancora dettagli tecnici o estetici ufficiali, ma si inserisce nella strategia di ampliamento della gamma Fiat, che include modelli come la Grizzly e la Grande Panda.
Trent’anni fa sfidava la Golf ad armi pari e si portava a casa il titolo di Auto dell’Anno. Oggi, nella gamma Fiat che si sta riempiendo di novità — dalla Grizzly appena svelata alla Grande Panda — manca proprio lei: una compatta a due volumi col badge del Lingotto. Ed è per questo che il ritorno della Fiat Bravo è una di quelle ipotesi che tornano ciclicamente a circolare. Nessuna conferma ufficiale, sia chiaro: ma ecco come potrebbe essere. Design: come la immaginiamo. Il nostro render la immagina come un concept da salone: una cinque porte dal padiglione quasi da coupé, superfici lisce e tese, proporzioni sportive del segmento C col DNA della capostipite del 1995. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
La Fiat Bravo 2026 È MIGLIORE di Golf
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