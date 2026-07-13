La Fiat ha annunciato il ritorno di una nuova compatta, prevista per il 2028, che riprenderà il nome Bravo. La vettura sarà una due volumi e si inserisce nel segmento delle auto compatte, in assenza di modelli simili nella gamma attuale. La nuova Bravo non ha ancora dettagli tecnici o estetici ufficiali, ma si inserisce nella strategia di ampliamento della gamma Fiat, che include modelli come la Grizzly e la Grande Panda.

Trent’anni fa sfidava la Golf ad armi pari e si portava a casa il titolo di Auto dell’Anno. Oggi, nella gamma Fiat che si sta riempiendo di novità — dalla Grizzly appena svelata alla Grande Panda — manca proprio lei: una compatta a due volumi col badge del Lingotto. Ed è per questo che il ritorno della Fiat Bravo è una di quelle ipotesi che tornano ciclicamente a circolare. Nessuna conferma ufficiale, sia chiaro: ma ecco come potrebbe essere. Design: come la immaginiamo. Il nostro render la immagina come un concept da salone: una cinque porte dal padiglione quasi da coupé, superfici lisce e tese, proporzioni sportive del segmento C col DNA della capostipite del 1995. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Bravo 2028: torna la compatta che sfidò la Golf?

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La Fiat Bravo 2026 È MIGLIORE di Golf

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