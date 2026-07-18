Tre autovelox sono stati spenti in Umbria dopo l’entrata in vigore della riforma sui controlli stradali. I dispositivi non hanno superato i requisiti richiesti dal Ministero dei Trasporti. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore. La riforma, promossa dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha portato alla disattivazione di tre apparecchi nella regione. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui motivi specifici o sulla localizzazione dei dispositivi.

Perugia, 18 luglio 2026 - Dopo l'entrata in vigore della riforma autovelox, fortemente voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, nella Regione Umbria sono stati spenti 3 dispositivi. Allo stato attuale, quindi, risultano omologati 63 apparecchi a fronte dei 66 dislocati sul territorio (dati forniti oggi dal Ministero). "Dopo 34 anni - riferisce il Mit - si è dunque messo fine al caos delle multe da rilevamento automatico grazie all’individuazione di criteri univoci per tutti i dispositivi utilizzati. Salvini ribadisce che se da un lato è fondamentale garantire la sicurezza stradale con misure chiare che devono essere rispettate dagli automobilisti, dall’altra il controllo per la sicurezza non può trasformarsi in un modo poco trasparente per fare cassa alle spalle dei cittadini". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Non superano l'esame del Ministero dei trasporti: in Umbria spenti 3 autovelox

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