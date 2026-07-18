Nella notte tra il 17 e il 18 luglio 2026, le temperature minime in Toscana hanno raggiunto livelli record, secondo i dati del Consorzio Lamma. Le temperature sono rimaste elevate anche durante le ore notturne, senza momenti di sollievo dal caldo intenso. La regione ha sperimentato temperature tropicali, con valori che non si erano mai registrati prima durante le ore più fredde. Le rilevazioni indicano che il caldo persistente si protrae senza interruzioni, anche di notte.

Firenze, 18 luglio 2026 – Non c’è tregua neanche di notte. L’ultima in particolare, secondo le rilevazioni del Consorzio Lamma, è stata da record sotto tutti i punti di vista. Non è quindi soltanto il caldo delle ore diurne a caratterizzare questa intensa ondata, ma a preoccupare sono anche e soprattutto le notti tropicali, con temperature che in molte zone della Toscana non riescono a scendere sotto i 20 gradi e che, in alcuni casi, hanno raggiunto valori mai visti. Minime elevatissime. L'ondata di calore, in corso ormai dal 9 luglio, si distingue infatti per temperature minime eccezionalmente elevate. I dati rilevati questa mattina mostrano come diverse località abbiano trascorso una notte particolarmente afosa, con valori ben superiori alle medie del periodo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Non si respira neanche di notte. Caldo tropicale, le temperature minime (da record) registrate in Toscana

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