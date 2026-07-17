In Toscana, alcune località hanno registrato temperature inferiori ai 30 gradi, nonostante le ondate di caldo estremo che hanno portato oltre 40 gradi a Firenze. Le temperature più basse sono state rilevate in zone di collina e montagna, dove si sono attestate tra i 25 e i 29 gradi. Nel weekend, le temperature del mare hanno raggiunto i 29 gradi, offrendo un’alternativa di refrigerio.

Firenze, 17 luglio 2026 – Nei giorni in cui a Firenze si superano i 40 gradi, viene da porsi una domanda, anche per chi nel weekend cerca un riparo da questo caldo infernale, e magari non vuole andare a rinfrescarsi al mare ( mare le cui temperature hanno comunque raggiunto i 29 gradi.) o in un lago o altrove: ma ci sono luoghi in Toscana in cui si possono trovare meno di 30 gradi? Per rispondere a questa domanda abbiamo incrociato i dati del Centro Funzionale Regionale della Toscana con le varie stazioni meteorologiche sparse per la Regione. E la risposta è sì. Da qualche parte si può ancora respirare e trovare temperature che addirittura si aggirano intorno ai 20 gradi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meno di 30 gradi in Toscana? Sì, si può: dove sono state registrate le temperature da sogno

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