Meno di 30 gradi in Toscana? Sì si può | dove sono state registrate le temperature da sogno
In Toscana, alcune località hanno registrato temperature inferiori ai 30 gradi, nonostante le ondate di caldo estremo che hanno portato oltre 40 gradi a Firenze. Le temperature più basse sono state rilevate in zone di collina e montagna, dove si sono attestate tra i 25 e i 29 gradi. Nel weekend, le temperature del mare hanno raggiunto i 29 gradi, offrendo un’alternativa di refrigerio.
Firenze, 17 luglio 2026 – Nei giorni in cui a Firenze si superano i 40 gradi, viene da porsi una domanda, anche per chi nel weekend cerca un riparo da questo caldo infernale, e magari non vuole andare a rinfrescarsi al mare ( mare le cui temperature hanno comunque raggiunto i 29 gradi.) o in un lago o altrove: ma ci sono luoghi in Toscana in cui si possono trovare meno di 30 gradi? Per rispondere a questa domanda abbiamo incrociato i dati del Centro Funzionale Regionale della Toscana con le varie stazioni meteorologiche sparse per la Regione. E la risposta è sì. Da qualche parte si può ancora respirare e trovare temperature che addirittura si aggirano intorno ai 20 gradi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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16.07.2026 ore 20 Ve lo meno da fine maggio, dalla prima ondata di caldo che fece schizzare Don Mercurio oltre i 30 gradi a fine primavera... Ocho alla temperatura di Mare Nostrum, il mio mantra per settimane, che stanno oramai diventando mesi... E' lui il ter facebook
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