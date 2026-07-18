A San Cataldo si sono svolte le qualificazioni per la quinta tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, completando le sedici coppie che accederanno ai tabelloni principali sia maschili che femminili. La giornata ha visto affrontarsi le coppie in gara sulla sabbia, senza favoriti assoluti, determinando le qualificate per la fase successiva. La competizione proseguirà con le gare ufficiali previste nei prossimi giorni.

La quinta tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto di beach volley ha preso il via sulla sabbia di San Cataldo con la giornata riservata alle qualificazioni, che ha completato il quadro delle sedici coppie ammesse ai tabelloni principali maschile e femminile. L’assenza di numerose formazioni protagoniste delle prime quattro tappe rende il torneo siciliano uno dei più incerti della stagione, offrendo un’opportunità importante a diverse coppie emergenti di conquistare punti preziosi e un piazzamento di prestigio. Nel torneo femminile sono state sei le coppie capaci di superare il doppio ostacolo delle qualificazioni. ConcettiDalmazzo hanno confermato il buon momento di forma imponendosi prima su TrincheraBernardi e poi con un convincente 2-0 sulle stesse avversarie nel turno decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Niente favorite assolute: San Cataldo lancia la corsa alla quinta tappa del Campionato Italiano

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