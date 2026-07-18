Nettuno tra concerti sul mare street food e baseball | tutti gli eventi dell’estate

Nell’estate di Nettuno sono previsti numerosi eventi tra concerti sul mare, street food e partite di baseball. La programmazione si concentra negli ultimi giorni di luglio e prosegue ad agosto, coinvolgendo piazza Cesare Battisti, il lungomare, il Borgo e piazza del Mercato. Residenti e turisti potranno partecipare a spettacoli di musica, manifestazioni culturali e competizioni sportive durante tutto il periodo estivo.

Nettuno, 18 luglio 2026 – Musica, spettacoli, cultura e sport accompagneranno residenti e turisti durante l’ estate di Nettuno. Il calendario entra nel vivo negli ultimi giorni di luglio, con una serie di appuntamenti distribuiti tra piazza Cesare Battisti, il lungomare, il Borgo e piazza del Mercato, per poi proseguire ad agosto. Tony Esposito ed Enrico Capuano in piazza Cesare Battisti. Il primo grande appuntamento è in programma venerdì 24 luglio in piazza Cesare Battisti, dove arriveranno Tony Esposito, Enrico Capuano e la sua band con lo spettacolo Tammurriata Rock. Sempre il 24 luglio, e poi nuovamente sabato 25, il lungomare, il Borgo e piazza del Mercato saranno animati dalle performance degli artisti di strada, che porteranno musica e spettacoli in diversi punti della città. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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