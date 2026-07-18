Nessuna forma di violenza è tollerabile un ragazzino vittima di bullismo deve essere accompagnato fuori dalla rabbia
Un ragazzino vittima di bullismo è stato accompagnato via da un adulto, sottolineando che nessuna forma di violenza è accettabile. Il caso ha riaperto una discussione sulla responsabilità degli adulti nel modo in cui insegnano ai giovani a distinguere tra comprensione, responsabilità e giustizia. La vicenda ha portato alla luce l'importanza di intervenire tempestivamente per proteggere i minori e di educarli a gestire situazioni di conflitto senza ricorrere alla violenza.
Il caso Mario Roggero ha riaperto una domanda che riguarda da vicino i ragazzi e il modo in cui noi adulti insegniamo loro a distinguere tra comprensione, responsabilità e giustizia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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