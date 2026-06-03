18enne vittima di bullismo a scuola minaccia il suicidio a Roma | salvato dalla Polizia

Da orizzontescuola.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ragazzo di 18 anni ha tentato di togliersi la vita in una zona periferica di Roma. La Polizia è intervenuta e ha evitato il gesto estremo. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sulle circostanze che hanno portato al tentativo. La vicenda è stata segnalata come episodio di bullismo, ma non ci sono ulteriori informazioni sulla situazione personale del ragazzo.

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Roma, periferia est. È che qui gli agenti di Polizia hanno sventato il tentato suicidio di un neo-diciottenne. Il giovane, profondamente segnato da passati episodi di bullismo, si era barricato nella propria stanza, minacciando il suicidio con un paio di forbici. A lanciare l’allarme al numero unico per le emergenze è stata la madre, che, nonostante il panico, è riuscita a chiedere aiuto. La richiesta di soccorso, partita intorno alle 9.30 di lunedì, ha attivato due pattuglie del Distretto Casilino e un’ambulanza del 118, intervenute sul posto per scongiurare il gesto estremo. All’arrivo delle forze dell’ordine, la situazione è apparsa subito critica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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