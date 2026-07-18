Nemesiache indomite nell’immaginario
Da fine luglio, nelle edicole, è disponibile il primo numero di una nuova serie dedicata a Nemesiache, con due puntate inedite. La pubblicazione presenta anche storie di Zerocalcare e Shintaro Kago, affiancando questi autori a Dylan Dog. La serie si concentra su personaggi femminili, descritti come indomite, e si inserisce nel panorama delle pubblicazioni a fumetti. Il numero contiene due storie e sarà disponibile in edicola fino a esaurimento.
Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Documenti politici, manifesti programmatici, a mano, ciclostilati; foto di assemblee, locandine di film, immagini di azioni performative, manifestazioni, bozzetti di costumi di scena, antichi templi, l’antro della Sibilla. Ancora, Lina Mangiacapre col suo cappello a cilindro, grandi occhiali, mantello, attorniata da un gruppo di amazzoni in tuniche e ghirlande di fiori in fronte. Le Nemesiache: Reclaiming Mythological Rituals è un attraversamento di epoche, un’esplorazione esperienziale, un tuffo nelle avanguardie degli anni ’70 che questo gruppo femminista, tra i più longevi attraversò in ogni forma e disciplina. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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