Nemesiache indomite nell’immaginario

Notizia in breve

Da fine luglio, nelle edicole, è disponibile il primo numero di una nuova serie dedicata a Nemesiache, con due puntate inedite. La pubblicazione presenta anche storie di Zerocalcare e Shintaro Kago, affiancando questi autori a Dylan Dog. La serie si concentra su personaggi femminili, descritti come indomite, e si inserisce nel panorama delle pubblicazioni a fumetti. Il numero contiene due storie e sarà disponibile in edicola fino a esaurimento.