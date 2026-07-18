Nel cielo di piazza Roma il lancio di 700 tocchi dei neo laureati dell’Università del Sannio

I neo laureati dell’Università del Sannio hanno celebrato il Graduation Day con un lancio di 700 fuochi d’artificio nel cielo di piazza Roma. La cerimonia si è svolta tra piazza Guerrazzi e piazza Roma, con applausi, entusiasmo e momenti di commozione, in una serata dedicata ai risultati degli studenti. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi presenti, che hanno assistito alla festa di laurea.

Tempo di lettura: 3 minuti Applausi, gioia, festa, commozione per la cerimonia del Graduation Day svoltosi tra piazza Guerrazzi e piazza Roma ieri sera per celebrare i successi conseguiti dagli studenti dell ‘Universita’ degli Studi del Sannio con la laurea. Un’ondata di emozioni ha percorso il centro storico per un evento speciale che ha segnato non solo la fine di un percorso di studi, ma anche la visione di progetti futuri da avviare con consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità. Sono stati proclamati neo laureati oltre 700 ragazze e ragazzi. Per i neo dottori, ma anche per lo stesso Ateneo e per la Citta’ uno dei momenti più intensi ed attesi, simbolo del passaggio a una nuova fase del percorso personale e professionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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