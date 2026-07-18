Nella partita per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, Rabiot potrebbe sedersi in panchina, mentre Maignan è stato confermato tra i pali. La sfida chiuderà il Mondiale francese, che vedrà anche l’addio di Deschamps come allenatore della nazionale. La partita si svolgerà domani, con in palio la medaglia di bronzo.

Il Mondiale della Francia si chiude domani con la finale per il terzo e quarto posto contro l'Inghilterra. Una sfida che, aldilà della medaglia di bronzo in palio, segnerà la fine di un'era: sarà infatti l'ultima partita di Deschamps sulla panchina della Francia. Per il suo saluto finale, Deschamps sembra intenzionato a fare una vera e propria rivoluzione, concedendo spazio a chi ha visto meno il campo. Scelte di formazione che toccano da vicino al mondo Milan e in particolare il destino dei uomini: Maignan e Rabiot. Nazionale, Rabiot verso la panchina?. Dopo un Mondiale vissuto da protagonista, Adrien Rabiot potrebbe tirare il fiato: il centrocampista è stato una colonna portante della Francia durante tutto il mondiale, partendo titolare in ogni sfida. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nazionale, Francia-Inghilterra: Rabiot verso la panchina? Maignan confermato

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