Navarro e i ragazzi di Milan Futuro | Voglio crescerli tecnicamente e come uomini

Da gazzetta.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Navarro Barquero, esperto nella valorizzazione dei giovani, è stato incaricato di lavorare con il progetto Milan Futuro. Il suo obiettivo è sviluppare le competenze tecniche dei ragazzi e aiutarli a crescere come uomini. La sua presenza si inserisce in un percorso di formazione e crescita per i giovani coinvolti, con un focus sull’aspetto tecnico e personale. Navarro si dedicherà a migliorare le capacità dei partecipanti e a favorire il loro sviluppo complessivo.

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E' arrivato in qualità di esperto nella valorizzazione dei giovani, e d'altra parte è ciò che Sergio Navarro Barquero - Navarro per semplicità - sarà chiamato a fare con Milan Futuro. L'obiettivo è solo e soltanto quello, a prescindere dalla categoria. Il tecnico spagnolo - andaluso, per essere precisi - in questi giorni sta iniziando il lavoro con una rosa che per forza di cose è un cantiere a cielo aperto tra giocatori in arrivo, in uscita, in dubbio e la sinergia d'obbligo con la prima squadra. Un rapporto già molto stretto e quotidiano, anche perché Amorim (che intanto ha già fatto visita anche al Vismara, quartier generale del settore giovanile) ha aggregato e sta valutando diversi profili prelevati dall'U23, e non è detto che al termine delle riflessioni non ne trattenga qualcuno definitivamente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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