Dall’alba fino a tarda sera, si svolge l’evento “Naturalmente pianoforte” con musica e parole. Tra gli artisti coinvolti, la voce di Elio e il magistrato Nicola Gratteri, che dialoga con il giornalista Andrea Scanzi. La giornata prevede spettacoli musicali e interventi parlati, alternati senza pause. La manifestazione si svolge in un luogo pubblico, con pubblico presente durante tutto l’arco della giornata.

Dall’alba fino a notte inoltrata, alternando musica e parole al ritmo ‘ Naturalmente pianoforte ’. La prima sarà affidata – tra gli altri – alla voce-spettacolo di Elio, mentre le seconde al magistrato Nicola Gratteri in dialogo con il giornalista Andrea Scanzi. A suonare l’inizio di questo sabato mattina sono invece i tasti di Luis Di Gennaro, protagonista alle 5,30 nel prato del Podere Sommo alla Villa con ‘Piano full of stars’ in un omaggio ai Coldplay alle prime ore dell’alba. Dopo il risveglio musicale, la musica torna alle 17,30 all’auditorium della Fraternità di Romena con la pianista e scrittrice Maria Primerano e il suo ‘Modì - Amore e tormento’, un racconto dedicato agli ultimi giorni di Amedeo Modigliani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Naturalmente pianoforte. Musica e parole dall’alba con i big Elio e Gratteri

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Calming Piano Music to Calm Your Mind Soothing Ocean & Coral Reef Ambience for Sleep and Relaxation

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