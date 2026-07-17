Sabato 18 luglio alle 5.30, nel prato del Podere, avrà inizio un evento che coinvolge diversi artisti e scrittori, tra cui Elio, la pianista Isabella Tursocon, lo scrittore-scienziato Giorgio Volpi e Maria Primerano. La giornata si svolgerà nel contesto di Naturalmente Pianoforte, con attività programmate prima dell’alba, mentre il bosco rimarrà ancora nel silenzio.

Arezo, 17 luglio 2026 – La giornata di sabato 18 luglio comincerà quando il bosco sarà ancora immerso nel silenzio. Alle 5.30, nel prato del Podere Sommo alla Villa (Coffia, Pratovecchio), sarà il pianoforte di Luis Di Gennaro ad accogliere il sorgere del sole con "Piano Full of Stars ", un omaggio ai Coldplay che trasforma le prime luci dell'alba in un momento di ascolto e contemplazione. Sarà l'inizio di una giornata che accompagnerà Naturalmente Pianoforte fino a notte inoltrata, attraversando musica, letteratura, divulgazione scientifica e impegno civile, con protagonisti Nicola Gratteri, Elio, la pianista Isabella Tursocon lo scrittore-scienziato Giorgio Volpi, Maria Primerano e molti altri ospiti che renderanno il Casentino un unico grande palcoscenico diffuso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nicola Gratteri, Elio, la pianista Isabella Tursocon lo scrittore-scienziato Giorgio Volpi, Maria Primerano a Naturalmente Pianoforte

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