Il Sudafrica ha battuto il Galles 43-0 a Durban, chiudendo il Rugby Championship a punteggio pieno. A Murrayfield, la Scozia ha superato le Figi 33-17, recuperando da uno svantaggio e salendo al secondo posto nella pool europea con 11 punti. La Francia guida con 12 punti, l’Irlanda segue con 10. La vittoria sudafricana segna un record, mentre quella scozzese rappresenta un’importante rimonta.

Il Sudafrica risponde agli All Blacks, travolge per 43-0 il Galles a Durban e chiude la fase estiva del nuovo Rugby Championship a punteggio pieno. A Murrayfield, invece, la Scozia supera in rimonta le Figi per 33-17 e si attesta al secondo posto nella pool europea con 11 punti, alle spalle della Francia (12) e davanti all’Irlanda (10). Nella pool australe, invece, Springboks e All Blacks comandano con 15 punti. Stasera con Argentina-Inghilterra (ore 21.10) si chiuderà la fase estiva del torneo. Nella finalissima di Twickenham del 29 novembre si affronteranno le prime delle due pool. Ci mette 4 minuti il Sudafrica per sbloccarla. Una carica di Jasper Wiese trova impreparati Jac Morgan e Rhys Carre, il numero 8 sfonda e schiaccia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nations Championship: Sudafrica da record, Galles distrutto. Scozia, che rimonta sulle Figi

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