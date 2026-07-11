Il Sudafrica ha battuto la Scozia con un punteggio di 42-28, dopo una partita difficile. La squadra avversaria ha mostrato grande intensità, portandosi avanti nel punteggio per gran parte del match. La svolta è arrivata al 75’, quando una meta ha deciso la gara. Nelle altre sfide, l’Inghilterra ha vinto facilmente contro una squadra di livello inferiore, mentre l’Argentina ha superato un avversario diretto.

Nella partita più attesa del pomeriggio il Sudafrica soffre tremendamente contro una Scozia strepitosa, disinnescata solo al 75’ dalla meta di Kriel che vale il successo per 42-28. Gli Springboks raggiungono gli All Blacks (vincitori sull’Italia 47-17) in testa alla classifica del girone Sud. L’Argentina trova la prima vittoria nel torneo battendo il Galles 35-21 in una partita equilibrata per mezz’ora, con i Pumas che prendono il largo nel finale di primo tempo e gestiscono nella ripresa. Tutto facile per l’Inghilterra contro delle Figi lontane parenti di quelle che negli ultimi anni hanno messo tutti in difficoltà: a Liverpool finisce con un imbarazzante 73-8. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nations Championship: Sudafrica, che sofferenza ma Scozia battuta. Dominano Inghilterra e Argentina

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