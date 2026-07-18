Gli All Blacks hanno battuto l’Irlanda 40-21 ad Auckland, nel match più atteso del terzo turno del Nations Championship. A Tokyo, la Francia ha vinto contro il Giappone 42-15. La partita tra le due nazionali si è svolta questa mattina, segnando la conclusione della fase estiva del torneo.

È nel segno di All Blacks e Francia la prima parte della mattinata della terza e ultima giornata della fase estiva del Nations Championship di rugby. Ad Auckland gli All Blacks piegano per 40-21 l’Irlanda nel match più atteso del terzo turno, mentre a Tokyo la Francia doma 42-15 il Giappone. All Blacks che chiudono così la fase estiva del torneo a punteggio pieno con 15 punti nella pool dell’emisfero sud. In quella nord, la Francia sale a 12 e scavalca l’Irlanda (10). Dopo un quarto d’ora equilibrato, gli All Blacks segnano due mete in 7 minuti. Prima con Patrick Tuipulotu, che sui 5 metri riceve un passaggio corto dell’altra seconda linea Josh Lord e si trova inaspettatamente la strada aperta verso la meta, con la difesa irlandese logorata da un attacco lungo e preciso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nations Championship: gli All Blacks abbattono l'Irlanda, la Francia doma il Giappone

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