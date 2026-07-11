Nations Championship | la Francia annienta l’Australia l’Irlanda la spunta sul Giappone

La Francia ha battuto l’Australia, mentre l’Irlanda ha vinto contro il Giappone nella prima parte della seconda giornata del Nations Championship.

Riscatto per la Francia, bis per l’Irlanda nella prima parte del programma della seconda giornata della fase australe del neonato Nations Championship. I Bleus del c.t Fabien Galthie piegano 42-26 l’Australia a Brisbane, mentre la squadra di Andy Farrell passa invece 36-20 sul Giappone a Newcastle (New South Wales, Australia). Una settimana fa la Francia era stata piegata di misura dagli All Blacks (32-34), come i Wallabies, sconfitti 31-33 dall’Irlanda. Alla Francia bastano due minuti e mezzo per andare in meta con la seconda linea Emmanuel Meafou (nato in Nuova Zelanda, cresciuto in Australia, rugbisticamente esploso a Tolosa), che sfonda da corta distanza a completare il lavoro dei compagni del pack. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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