nascita di un colosso tecnologico

Il 10 luglio, la società sudcoreana Sk Hynix ha raccolto 26,5 miliardi di dollari con la sua prima quotazione a Wall Street, segnando il record per la cifra più alta mai ottenuta da un’azienda straniera alla borsa statunitense. La società si è quotata sul mercato azionario statunitense, attirando investitori internazionali. La raccolta rappresenta una delle più grandi offerte pubbliche iniziali di sempre per un’azienda tecnologica straniera negli Stati Uniti.

Il 10 luglio l’azienda tecnologica sudcoreana Sk Hynix ha raccolto 26,5 miliardi di dollari quotandosi a Wall street. È la cifra più alta mai incassata alla borsa statunitense da un’azienda straniera. La richiesta degli investitori è stata cinquecento volte più grande della quantità di titoli offerta. Il successo dell’operazione è un’ulteriore conferma dell’ascesa di un’azienda che ha saputo sfruttare la corsa di governi e investitori all’intelligenza artificiale (ia), offrendo tecnologie avanzate indispensabili ai servizi e alle infrastrutture del settore. Ormai la Sk Hynix, da maggio insieme alla rivale Samsung l’unica azienda sudcoreana con un valore di borsa superiore ai mille miliardi di dollari, siede a pieno titolo nel gotha dei grandi colossi tecnologici, accanto alla statunitense Nvidia, dominatrice assoluta dell’ia. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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