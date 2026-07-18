nasce la lega dei camion prime conquiste salariali

I camionisti del settore marmo hanno ottenuto un aumento salariale del cinque per cento. La conquista è stata raggiunta grazie alla nascita della nuova associazione che rappresenta quasi tutte le aziende di autotrasporto specializzate nel trasporto di blocchi di marmo. La Lega dei camion, formata da oltre trenta imprese, ha guidato questa prima vittoria nel confronto con le parti contrattuali.

I camionisti hanno vinto la battaglia per ottenere il cinque per cento in più a trasporto. Un piccolo traguardo ottenuto grazie alla neonata ‘Lega trasporto marmo in blocchi’, l’associazione che riunisce la quasi totalità del comparto degli autotrasportatori del marmo, oltre trenta aziende. Adesso la prossima sfida è far capire agli industriali che il trasporto dei blocchi dal monte al piano si paga in base al nuovo tariffario, ma anche che la Lega degli autotrasportatori si muoverà compatta. L’associazione si è costituita come ente del terzo settore (Ets), con formale iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, così da dialogare alla pari con istituzioni, enti pubblici, amministrazioni e associazioni di categoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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