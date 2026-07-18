Per la prima volta, Fratelli d’Italia ha formato un proprio gruppo consiliare nel Consiglio comunale di Angri. Questa scelta rappresenta un risultato storico per il partito nel territorio. La decisione è stata ufficializzata di recente, segnando un passo importante per la presenza del partito a livello locale. La costituzione del gruppo consiliare permette a Fratelli d’Italia di partecipare attivamente alle sedute e alle decisioni dell’assemblea comunale.

Tempo di lettura: 3 minuti Per la prima volta dalla nascita di Fratelli d’Italia, il partito costituirà un proprio gruppo consiliare nel Consiglio comunale di Angri. Nella prossima seduta dell’assise cittadina sarà ufficializzata la formazione del gruppo, composto dai consiglieri comunali di opposizione Maddalena Pepe, candidata sindaco alle ultime elezioni amministrative, Massimo Sorrentino, già presidente del Consiglio comunale nella precedente consiliatura, che assumerà il ruolo di capogruppo, e Giuseppe Del Sorbo, eletto nella lista civica Popolari Angresi. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale indirizzata al Presidente del Consiglio comunale, con cui i tre consiglieri hanno espresso la volontà di costituire il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Nasce il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ad Angri: un risultato storico per il partito

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16 GIUGNO 2026 BRINDISI NASCE IL NUOVO GRUPPO FUTURO NAZIONALE

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