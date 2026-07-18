Il Napoli attende di vendere alcuni giocatori prima di poter concludere l'acquisto di Zeballos, valutato meno di dieci milioni di euro. La rosa attuale conta 47 calciatori, ma solo 32 sono presenti nel ritiro di Dimaro. La società ha bisogno di cessioni per ridurre l’organico prima di finalizzare nuove operazioni di mercato. Tra i nomi in uscita ci sono alcuni giocatori promessi a trasferimenti o in attesa di definizione.

Il Napoli inizierà il calciomercato non appena riuscirà a vendere parte di una rosa composta da 47 giocatori, anche se non tutti sono partiti per il ritiro estivo di Dimaro ( come Cajuste, promesso sposo del Genoa; sono 32 i calciatori in ritiro). L’acquisto di Exequiel Zeballos è momentaneamente bloccato. Napoli e Boca continuano a lavorare per Zeballos, ma serve anche altro agli azzurri. Come riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, infatti, il Napoli e il Boca Juniors stanno continuando a lavorare per il trasferimento dell’esterno argentino, che è finito fuori rosa con il suo club. L’accordo con il calciatore è di un contratto quinquennale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, Zeballos costa meno di dieci milioni ma non arriva senza cessioni

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