Napoli perché Allegri è la scelta coerente di De Laurentiis

De Laurentiis ha scelto Allegri come nuovo allenatore del Napoli, optando per una scelta considerata più prudente e conservatrice. La decisione si basa su considerazioni pragmatiche, preferendo un allenatore con esperienza consolidata rispetto a alternative più innovative. La nomina segue un percorso di valutazioni sulla stabilità e sulla continuità tecnica, caratterizzando il cambio in panchina come un passo orientato alla sicurezza. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza annunci di strategie a lungo termine.

IL PRAGMATISMO AL POTERE. L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina della SSC Napoli rappresenta la mossa più conservatrice e prudente dell’era targata Aurelio De Laurentiis. Un annuncio spiazzante per una piazza abituata all’estetica di Sarri o all’intensità di Spalletti e Conte, ma che risponde a una precisa logica societaria. Il prossimo 1° agosto il club festeggerà il suo Centenario: per gestire le pressioni di un’annata così carica di aspettative, De Laurentiis ha scelto un profilo istituzionale, capace di fare da scudo alle critiche e di non pretendere rivoluzioni sul calciomercato. Allegri, reduce da un’esperienza in chiaroscuro al Milan, porta in dote un palmarès di sei Scudetti e la capacità unica di normalizzare gli ambienti complessi. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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