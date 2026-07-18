Il difensore del Napoli ha completato gli esami diagnostici sul ginocchio destro e dovrà sottoporsi a consulto chirurgico. La decisione è stata presa dopo aver riscontrato problematiche che richiedono un intervento. La situazione potrebbe influenzare i piani della squadra per il mercato in difesa, con tre giocatori di Serie A considerati come possibili acquisti. Buongiorno non parteciperà al ritiro azzurro e rimarrà in osservazione.

Alessandro Buongiorno salta il ritiro azzurro per sottoporsi a consulto chirurgico sul ginocchio destro. Il difensore del Napoli ha completato gli esami diagnostici che hanno evidenziato la necessità di valutare un possibile intervento. Buongiorno out: Manna e Allegri cercano il sostituto. L’assenza del centrale azzurro costringe la dirigenza a accelerare le valutazioni su tre profili concreti. Secondo La Gazzetta dello Sport, il ds Manna e Allegri hanno già identificato i candidati principali per colmare il vuoto in difesa durante la preparazione e oltre. Federico Gatti della Juventus rimane il nome più appetibile. Il difensore bianconero è stato monitorato dal Napoli già durante la trattativa per Gila, e continua a essere il profilo preferito sia da Allegri che da Manna. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli, ora il colpo in difesa è possibile: spuntano tre nomi dalla Serie A

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