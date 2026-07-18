Il caldo e l’afa non rallentano il turismo a Napoli. Con temperature oltre i 34 gradi, la città continua a registrare un aumento degli arrivi e, per la prima volta, la quota di visitatori stranieri si avvicina a quella del turismo nazionale. Dopo il boom di giugno, anche luglio conferma il trend positivo, mentre per settembre le stime dell’Osservatorio sul Turismo del Comune parlano di 2,2 milioni di presenze, trainate anche dalle preregate della Coppa America. «L’arrivo dei turisti in città - spiega l’assessora al Turismo Teresa Armato - continua a seguire un trend positivo. Malgrado il gran caldo che sfavorisce i flussi nelle città d’arte. Ma a Napoli offriamo anche il mare, inclusivo e pubblico, e oasi dove proteggersi dalle ondate di calore. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Napoli, il caldo non frena il turismo: stranieri verso il 50%, a settembre attesi in 2,2 milioni

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