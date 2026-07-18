Nadia Comaneci | Avevo 14 anni mai avrei pensato di scrivere la storia Invece se ne parla ancora

Notizia in breve

Nadia Comaneci ha dichiarato di aver avuto 14 anni quando ha scritto la storia, e di non aver mai immaginato che se ne sarebbe ancora parlato. Ha aggiunto che il modo migliore di celebrare quei momenti è permettere a giovani atleti di praticare la ginnastica, lo sport che le ha regalato notorietà.