Nadia Comaneci | Avevo 14 anni mai avrei pensato di scrivere la storia Invece se ne parla ancora
Nadia Comaneci ha dichiarato di aver avuto 14 anni quando ha scritto la storia, e di non aver mai immaginato che se ne sarebbe ancora parlato. Ha aggiunto che il modo migliore di celebrare quei momenti è permettere a giovani atleti di praticare la ginnastica, lo sport che le ha regalato notorietà.
Il modo migliore di festeggiare è fare un altro salto nel futuro per permettere a tanti ragazzi di provare la ginnastica, lo sport che le ha dato la gloria. Cinquant’anni fa, a Montréal, Nadia Comaneci realizzava il suo 10 perfetto, il primo ai Giochi olimpici nella storia di questo sport, talmente raro che nemmeno il tabellone dei punteggi era in grado di riportarlo. Oggi, in occasione di questo anniversario, Nadia, l’antonomasia della ginnastica artistica, inaugurerà a Bucarest un’accademia, realizzata dalla Fondazione Ion Tiriac, una struttura dedicata ai giovani: "La cosa che mi rende più felice è sapere che i bambini che entreranno in... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Temi più discussi: Nadia Comaneci, cinquant'anni dal primo 10 perfetto: la bambina che cambiò la ginnastica; Nadia Com?neci, 50 anni dopo il 10 perfetto che cambiò lo sport; Nadia Comaneci, 50 anni fa lo storico 10: Oggi sono ancora la bambina di quel giorno perfetto; Nadia Comaneci cinquant'anni dopo il suo perfetto 10 alle Olimpiadi: Quella ragazza di 14 anni è ancora dentro di me. Più matura, ma è ancora lì.
18 luglio 1976. Olimpiadi di Montreal. Ci sono imprese che segnano lo sport in maniera indissolubile e che restano impresse nella mente e nel cuore di migliaia di appassionati in tutto il mondo. Nadia Elena Comaneci nasce a Onesti, città della Romania e fin facebook
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