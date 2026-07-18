A Castrocaro si conclude questa sera la seconda giornata del Festival di Musica Popolare, che si tiene nell’area eventi della pista di pattinaggio. Dopo l’apertura dedicata alla pizzica salentina, il palco ospita esibizioni di musica etno-folk sarda e tango argentino. La manifestazione, che dura due giorni, presenta artisti di diverse tradizioni musicali. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi dei partecipanti o sugli orari specifici degli spettacoli.

Nell’area eventi della pista di pattinaggio di Castrocaro va in scena stasera la seconda e ultima giornata del Festival di Musica Popolare. Dopo l’esordio all’insegna della pizzica salentina, spazio agli spettacoli di etno-folk sardo e tango argentino. Alle 18 l’apertura degli stand gastronomici con specialità romagnole, pugliesi e sarde, il mercatino dell’artigianato con prodotti tipici e il meglio della creatività locale, quindi l’area per i più piccoli curata dai volontari della sezione locale della Croce Rossa con truccabimbi, palloncini e pop corn. Alle 20.30 Argentina sugli scudi con lo show ‘ Ti racconto un tango ’, un’esplosione di musica, passione e movimento con protagonista l’associazione Romagna Portegna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Musica popolare show. A Castrocaro la Sardegna e l’Argentina col tango

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Musica popolare show. A Castrocaro la Sardegna e l’Argentina col tangoOggi seconda e ultima serata del festival all’area eventi del paese termale con spettacoli dalle 20.30. Stand gastronomici, mercatino e area bimbi dalle 18 . ilrestodelcarlino.it

La finalissima della XXXVII edizione di @musicultura, il Festival della Canzone Popolare e d’Autore, in onda lunedì 13 luglio in seconda serata su Rai 1, e su Rai Radio1 lunedì 20 luglio alle 21. Alla conduzione Carolina Di Domenico e @fabriggio x.com