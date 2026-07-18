Patrick Mouratoglou ha pubblicato un video su Instagram in cui analizza la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon. Secondo l’allenatore, l’azzurro non avrebbe risposto come di solito, giocando con meno intensità e rischi. Nonostante questo, Mouratoglou evidenzia che Sinner ha comunque conquistato il titolo di uno Slam, con il 65% delle sue capacità abituali.

Patrick Mouratoglou con un reel su Instagram ha tracciato un’analisi del successo di Jannik Sinner a Wimbledon, sottolineando come, a suo modo di vedere, l’azzurro abbia viaggiato a scartamento ridotto lungo tutto il torneo e ciò nonostante sia riuscito a vincere un torneo dello Slam. L’analisi della vittoria a Wimbledon: “ Non è stato un grande Jannik Sinner, eppure ha vinto un Grand Slam. Se paragonate il livello da lui mostrato negli ultimi mesi al livello messo in mostra a Wimbledon, direi che era al 6570%. Ho percepito che non era sicuro, che non aveva una grande confidenza. Si, aveva subito una grande delusione al Roland Garros, ma non perché non abbia giocato bene “. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Mouratoglou analizza Sinner: “Non rispondeva minimamente come sa, ha vinto Wimbledon al 65%”

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