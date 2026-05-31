Mouratoglou ha criticato Jannik Sinner, affermando che il tennista italiano ha un record di 0-9 nelle partite di oltre tre ore e 50 minuti, sottolineando che non riesce a combattere e trovare soluzioni come altri giocatori, citando Alcaraz. La sua eliminazione al secondo turno del Roland Garros ha continuato a generare commenti tra tecnici e addetti ai lavori.

A distanza di qualche giorno la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner nel secondo turno del Roland Garros continuo a suscitare discussioni e interventi di tecnici e addetti ai lavori. Si analizza tutto quanto successo e si concentra l’attenzione anche sui dati statistici. Patrick Mouratoglou, allenatore francese, ha commentato, in particolare, su un dato statistico evidenziando come il numero 1 del mondo incontri enormi difficoltà quando i suoi incontri si allungano oltre una certa durata e ha portato all’attenzione degli appassionati cifre indiscutibili: il bilancio di Sinner negli incontri che superano le tre ore e cinquanta minuti è di 0-9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mouratoglou critica Sinner: “0-9 sopra le 3 ore e 50, non sa combattere e trovare soluzioni come Alcaraz”

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