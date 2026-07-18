Mosconi dal ritiro | Sogno la prima squadra in pianta stabile Chivu persona fantastica prendon spunto da Pio
Mosconi dal ritiro ha espresso il desiderio di entrare stabilmente nella prima squadra. Ha anche commentato positivamente il rapporto con il tecnico, definendolo una persona fantastica, e ha indicato come esempio Pio. Le sue dichiarazioni riguardano le prime impressioni e gli obiettivi personali, condivise nella zona mista durante l’esperienza a Donaueschingen.
di Paolo Moramarco Mosconi dal ritiro a Donaueschingen ha parlato nella zona mista delle prime sensazioni vissute tra i grandi tra spunti e obiettivi personali. Agli inizi del ritiro estivo dell’ Inter a Donaueschingen, alcuni giovani del vivaio sono stati aggregati alla prima squadra per vivere un’esperienza formativa unica. Tra questi c’è Mattia Mosconi, attaccante classe 2007, che ha condiviso con i cronisti presenti in zona mista le prime impressioni, il confronto con i giocatori più esperti e le sue ambizioni per il futuro. COME STA ANDANDO IL RITIRO E LAVORARE CON CHIVU? – «Sono molto contento, questi primi giorni stanno andando molto bene. 🔗 Leggi su Internews24.com
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