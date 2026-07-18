Mosconi dal ritiro ha espresso il desiderio di entrare stabilmente nella prima squadra. Ha anche commentato positivamente il rapporto con il tecnico, definendolo una persona fantastica, e ha indicato come esempio Pio. Le sue dichiarazioni riguardano le prime impressioni e gli obiettivi personali, condivise nella zona mista durante l’esperienza a Donaueschingen.

di Paolo Moramarco Mosconi dal ritiro a Donaueschingen ha parlato nella zona mista delle prime sensazioni vissute tra i grandi tra spunti e obiettivi personali. Agli inizi del ritiro estivo dell’ Inter a Donaueschingen, alcuni giovani del vivaio sono stati aggregati alla prima squadra per vivere un’esperienza formativa unica. Tra questi c’è Mattia Mosconi, attaccante classe 2007, che ha condiviso con i cronisti presenti in zona mista le prime impressioni, il confronto con i giocatori più esperti e le sue ambizioni per il futuro. COME STA ANDANDO IL RITIRO E LAVORARE CON CHIVU? – «Sono molto contento, questi primi giorni stanno andando molto bene. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mosconi dal ritiro: «Sogno la prima squadra in pianta stabile. Chivu persona fantastica, prendon spunto da Pio»

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